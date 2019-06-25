شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي: مستعدون لتعويض المدنيين في السعودية جراء هجمات الطائرات المسيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن قيادي بارز في ميليشيا الحوثي، اليوم، استعدادهم لتعويض الضحايا المدنيين في المملكة العربية السعودية، في الوقت الذي يتجاهلون جبر ضرر الضحايا الذين يسقطون على أيديهم في اليمن.

وكان التحالف العربي الذي تقوده السعودية أعلن، أمس الأول، مقتل مواطن من الجنسية السعودية وإصابة 7 مدنيين آخرين جراء هجوم حوثي بطائرات بدون طيار “مسيرة” استهدف مطار أبها الاقليمي.

وأبدى عضو ما يسمى بـ”المجلس السياسي الأعلى” – الحاكم في مناطق سيطرة الحوثيين – محمد علي الحوثي استعدادهم لتعويض أي أضرار تحلق بالمدنيين في السعودية جراء ضرباتهم بـ”الطائرات المسيرة”.

ووجه الحوثي رئيس حكومتهم [غير معترف بها دولياً] بتشكيل فريق تحقيق للتأكد من ضربات الطيران المسير بشأن أي ادعاء بحق المدنيين في السعودية.

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وقال الحوثي في تغريدة على حسابه في “تويتر: “مستعدون للتعويض عن اي اضرار تلحق بهم”.

واستجابت حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً لتوجيه الحوثي، اليوم، وشكلت فريق تحقيق للنظر في اعلان التحالف العربي حدوث خسائر بشرية في أوساط المدنيين بسبب الضربات الجوية للطائرات المسيرة، معلنة استعدادها تعويض المتضررين عن أي أضرار في حال ثبوت ذلك”، بحسب ما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) في نسختها الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المعترف بها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي.