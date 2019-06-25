شكرا لقرائتكم خبر عن ”بنك صنعاء” يستثني الصرافين الحاصلين على تراخيص من ”عدن” و”مأرب” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر مصرفي أن بنك صنعاء، الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، أستثنى عدد من الصرافين الحاصلين على تراخيص من البنك المركزي اليمني بعدن أو فرعه في محافظة مأرب.

وأوضح المصدر في تصريح الى “المشهد اليمني” أن فرع البنك المركزي بصنعاء استثناء من قائمة الصرافين غير المرخصين للعام الحالي 2019، الصرافين الحاصلين على تراخيص من البنك المركزي اليمني بعدن أو فرعه في محافظة مأرب، مشترطاً بان تكون مراكزهم الرئيسية في أحد المحافظات الجنوبية أو في مارب.

وأصدر بنك صنعاء، قائمة تفصيلية بالصرافين المتخلفين(غير المرخصين) عن تجديد التراخيص خلال العام الجاري 2019.

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ودعا كافة شركات وشبكات الصرافة الى تصفية الحسابات معهم خلال اليوم الثلاثاء، والاثنين على أن تقوم جميع الشبكات غدا الاربعاء، بإلغاء اليوزرات لجميع الصرافين المذكورين في الكشف المرفق، وسيتم نزول مفتشين بعد عصر غدا الاربعاء لكافة شركات ومحلات الصرافة.

وهدد البنك باتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم بما في ذلك توقيف الشبكة.

وكان الصرافين علقوا اضرابا بدأوه مطلع الاسبوع، الى نهاية يونيو الجاري، بدعوة من جمعيتي الصرافين والبنوك، احتجاجا على الاجراءات المزدوجة من قبل بنكي صنعاء وعدن، وتعسفات ونهب المليشيا بصنعاء.