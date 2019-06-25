شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تعيين مدير جديد لأمن محافظة عـدن خلفا لشلال علي شايع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفى الناطق الرسمي باسم كتائب سلمان الحزم جميل مختار ال رضوان والتي يقودها العقيد قاسم الجوهري ماتناقلته أنباء من تغيير مدير شرطة العاصمة عدن اللواء شلال علي شائع وتعيين العقيد قاسم الجوهري بديلا عنه ، وأكد انه لاصحة للخبر من قريب او بعيد .

وطالب الناطق الرسمي لكتائب سلمان الحزم وسائل الاعلام تحري المصداقية وعدم الانجرار الى مطابخ الفتنة التي تسعى لايجاد نزاعات وصراعات بين ابناء الوطن الواحد

ونوه جميل ال رضوان إلى ان كافة الوحدات الامنية والعسكرية تعمل بانسجام تام لتامين العاصمة ومكافحة الارهاب والجريمة وبتنسيق كامل مع قيادة التحالف العربي .

وأشار الي ان الاجهزة الامنية والوحدات العسكرية تقف في خندق واحد على كل الجبهات ضد التمدد الحوثي .