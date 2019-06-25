شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع السعودي يتحدث عن عملية القبض على زعيم داعش في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدث نائب وزير الدفاع السعودي، عن العملية التي نفذتها القوات الخاصة السعودية بالقبض على زعيم داعش في اليمن.

وقال الامير خالد بن سلمان في تغريدة على صفحته بموقع التدوين المصغر "تويتر" رصدها "المشهد اليمني" "أن العملية التي قام بها جنودنا الأشاوس بكل احترافية، وإقدام، بالقبض على زعيم داعش في اليمن، تؤكد النجاحات المستمرة لأبطالنا سيوف التوحيد في دحر أعداء الدين والوطن".

وكان التحالف العربي، افاد بتمكن قوات خاصة سعودية من إلقاء القبض على أمير تنظيم "داعش" في اليمن الملقب بـ "أبو أسامة المهاجر" المسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له.

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