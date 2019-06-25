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بيان هام من الديوان الملكي السعودي

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عدن - ياسمين التهامي - أعلن الديوان الملكي السعودي أن ولي العهد الامير غادر، اليوم، المملكة متوجها إلى جمهورية كوريا الجنوبية استجابة لدعوة رسمية من رئيسها، والمشاركة ي قمة قادة دول مجموعة العشرين في اليابان.

وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي أن ولي العهد السعودي غادر المملكة “بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود واستجابة للدعوة المقدمة له من رئيس جمهورية كوريا مون جاي إن”، بحسب وكالة الانباء “واس”.

وأوضح البيان أن ولي العهد السعودي سيلتقي برئيس كوريا الجنوبية، وعدد من المسؤولين فيها لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار البيان إلى أن بن سلمان، سيرأس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، المقرر عقدها بمدينة أوساكا في اليابان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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