شكرا لقرائتكم خبر عن بيان هام من الديوان الملكي السعودي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلن الديوان الملكي السعودي أن ولي العهد الامير محمد بن سلمان غادر، اليوم، المملكة متوجها إلى جمهورية كوريا الجنوبية استجابة لدعوة رسمية من رئيسها، والمشاركة ي قمة قادة دول مجموعة العشرين في اليابان.
وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي أن ولي العهد السعودي غادر المملكة “بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود واستجابة للدعوة المقدمة له من رئيس جمهورية كوريا مون جاي إن”، بحسب وكالة الانباء السعودية “واس”.
وأوضح البيان أن ولي العهد السعودي سيلتقي برئيس كوريا الجنوبية، وعدد من المسؤولين فيها لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأشار البيان إلى أن بن سلمان، سيرأس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، المقرر عقدها بمدينة أوساكا في اليابان.
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