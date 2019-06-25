شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم سعودي حاد على «الشرعية» والجيش الوطني [تفاصيل] والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجم كاتب وصحفي سعودي الحكومة الشرعية والجيش الوطني واتهمها بـ”التخاذل” والعمل على إطالة الاحتلال الحوثي والاستفادة منه.

وقال السعودي حمود أبوطالب في مقال بعنوان “لابد من ساعة الصفر مع الحوثيين” نشره في عموده اليومي “تصريح وتلميح” في صحيفة “عكاظ” السعودية: “نعرف أن حسابات الحرب معقدة جدة ولا تخضع للانفعالات لكن الحوثيين (..) الآن يملكون عتاداً عسكريا كبيراً ولديهم قيادة مشتركة مع الخبراء الإيرانيين تدير مجاميعهم الكبيرة التي انضم اليها عدد كبير من القوات النظامية السابقة، وهذا ما يجب أن يغير معادلات المواجهة معهم”.

وأضاف أبوطالب “من شروط نجاح ردع الحوثيين عدم الاعتماد على قوات الحكومة الشرعية أو الحكومة الشرعية ذاتها التي تقف موقفا خائرا متخاذلا وكأن الأمر لا يعنيها”.

واعتبر أبوطالب ان الحكومة الشرعية “تحولت من حكومة هدفها انهاء الاحتلال الحوثي لليمن الى حكومة تشارك في إطالة الاحتلال والاستفادة منه، وهذه حقيقة لم يعد يحسن بنا تجاهلها”.

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وأشار أبوطالب إلى أن تطهير مدينة الحديدة ومينائها هو الخطوة الأولى باتجاه تقليص قوة الحوثيين ودحرهم ومنع إمداداتهم، وبالضرورة أيضا السيطرة التامة على الموانئ الصغيرة البعيدة عن الأنظار ويتدفق منها السلاح منذ وقت طويل مثل ميدي والصليف واللحية.

واكد أبوطالب على ضرورة توجيه ضربات جوية وصفها بـ”الجراحية والمكثفة والمؤلمة” بالتزامن مع زحف متواصل لقوات التحالف على المواقع الإستراتيجية للحوثيين لتطهيرها ودحرهم إلى نطاق ضيق يحاصرون فيه.

واختتم حمود أبوطالب مقاله قائلاً “نعرف أن هناك تبعات كبيرة لإجراء كهذا ولكن لم تعد أمامنا خيارات أفضل مع استحالة تنفيذ قرارات مجلس الأمن وانعدام الحل السياسي واستمرار تصعيد الحوثيين لهجماتهم بأسلحة تتطور من فترة لأخرى. هؤلاء لا يعرفون سوى لغة القوة ونحن نملكها”.

ودخل اليمن في اتون حرب أهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.