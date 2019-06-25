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خبيران هولنديان في صنعاء من أجل إعادة تأهيل ميناء الحديدة

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عدن - ياسمين التهامي - وصل خبيران هولنديان يتبعان الامم المتحدة، اليوم، إلى العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي لبحث سبل تسهيل مهمتهما لتقييم وتطوير ميناء الحديدة ثاني أهم ميناء بعد ميناء عدن في اليمن.

وأجرى الخبيران الهولنديان هندريك إنجيلبيرت ومارك ورميستر، اللذين يعملان ضمن فريق برنامج الأمم المتحدة الخاص بدعم وتطوير ميناء الحديدة، لقاءات مع قيادات حوثية.

وعرض الخبيران الهولنديان خلال لقاءاتهما مع القيادات الحوثيةآلية عملهمها لتطوير أداء ميناء الحديدة ودراسة الإمكانات الواجب توفيرها لتعزيز قدرات الميناء التشغيلية لاستقبال مختلف السفن التجارية.

وأكد الخبيران، أنهما سيعملان على تقييم وضع ميناء الحديدة وما يحتاجه من متطلبات أساسية وضرورية لمباشرة عمله، موضحين أنهما مختصان في مجال الموانئ البحرية وسيعملان بكل “مهنية فنية عالية الكفاءة لتطوير ميناء الحديدة”، وفق ما أوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) في نسختها الخاضعة للحوثيين.

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ووقعت الحكومة وميليشيا الحوثي اتفاقاً في العاصمة السويدية “ستوكهولوم” أواخر ديسمبر 2018 باشراف الامم المتحدة، يقضي بانسحاب جميع المسلحين من محافظة الحديدة.

وأعلن الحوثيون في 14 مايو الماضي، انسحاباً من طرف واحد من موانئ الحديدة الرئيسية؛ الحديدة، رأس عيسى، الصليف، في خطوة اعتبرتها الحكومة “مسرحية هزلية”.

ودخل اليمن في أتون حرب أهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.

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