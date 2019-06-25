عاجل : مطار أبها وجيزان تحت القصف الحوثي مجدداً ... والنَّاس في حالة ذعر ( تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - زعمت ميليشيا الحوثي استهداف مطاري أبها وجيزان في السعودية، اليوم، مستخدمة طائرات بدون طيار في هجوم يعد الثاني خلال الاسبوع الجاري.
وقال متحدث الحوثيين العسكري يحيى سريع ان الهجوم استهدف مرابض الطائرات العسكرية في مطاري أبها وجيزان السعوديين، حسب زعمه.
واعتبر سريع أن المطارات والمواقع العسكرية “أماكن غير آمنة وستتعرض للاستهداف حتى وقف التحالف العربي الذي تقوده السعودية عملياته.
ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.
وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي.
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