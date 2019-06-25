شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة الحوثيين: الأيام القادمة حبلى بـ«المفاجآت السارة» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت حكومة الحوثيين [غير المعترف بها دولياً]، اليوم، إن الايام المقبلة ستكون حبلى بما وصفها “المفاجآت السارة” في عموم الجبهات الداخلية وما وراء الحدود.

وأوضح نائب رئيس حكومة الحوثيين لشؤون الأمن والدفاع اللواء الركن جلال الرويشان في تقرير مقدم إلى اجتماع للحكومة عن سير العمليات العسكرية أن “الأيام المقبلة ستكون حبلى بالمفاجآت السارة لأبناء اليمن الذي عانى ولا زال يعاني المآسي الكبيرة”.

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وذكر التقرير أنه “ليس أمام الشعب اليمني من خيار سوى مواصلة الصمود وتطوير قدراته الدفاعية والهجومية التي بدأت تؤتي أكلها على النحو الذي يلمسه الجميع اليوم”، في إشارة إلى هجمات الحوثيين باستخدام الطائرات بدون طيار “المسيرة” ضد السعودية.

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المعترف بها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي.