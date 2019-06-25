شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الحوثيون يكشفون تفاصيل وأسباب الاشتباكات التي تشهدها محافظة " إب " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الحوثيون تفاصيل الاشتباكات التي حصلت في محافظة إب يوم امس.

وقام المركز الاعلامي التابع للحوثيين بنشر بيان بشأن الاشتباكات التي حصلت في محافظة إب يوم امس يعيد الشاهد نيوز نشر البيان كما هو :

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بسم الله الرحمن الرحيم

بعون من الله وبعزيمة الرجال الأوفياء من قوات الأمن والشرطة العسكرية تم وأد الفتنة وتأمين المحافظة من العناصر الخارجة عن القانون والتي سعت الى تفجير الوضع الأمني داخل المحافظة من خلال القيام بالهجوم على أحد أهم ركائز الأمن الأساسية قوات الأمن المركزي وإثارة الفوضى والاعتداء بالرصاص الحي في محافظة إب مما أدى الى استشهاد الشيخ إسماعيل عبدالقادر سفيان وكيل المحافظة اثناء زيارته لقوات الامن المركزي ،

وخلال العملية الأمنية النوعية تم ضبط عدد من العناصر الخارجة عن النظام والقانون فيما سلم عدد من تلك العناصر أنفسهم لقوات للامن والشرطة العسكرية

وتم فتح الطرقات الرئيسية أمام حركة المواطنين بعد أن كانت قد قطعت من قبل العناصر التخريبية وتقوم قوات الأمن المركزي والشرطة العسكرية واللجان الشعبية بملاحقة العناصر الفارة التي رفضت تسليم نفسها. ولاقت هذه العملية ارتياحا واسعا من قبل المواطنين الذين أدانوا وأعلنوا رفضهم وإدانتهم كافة الأعمال التي تقلق السكينة العامة وإننا في الوقت الذي ندعو فيه من تبقى من تلك العناصر إلى تسليم أنفسهم لقوات الأمن والشرطة العسكرية

ونؤكد أن قوات الأمن سيظلون عيونا ساهرة من أجل الوطن وأمنه واستقراره ولن يسمحوا مطلقا لأي عابث -كائنا من كان- بتهديد الأمن والسكينة العامة والسلم الاجتماعي وسيتم الضرب بيد من حديد. المجد لليمن .. الخلود للشهداء ... الشفاء للجرحى .. الحرية للأسرى .. ولا نامت أعين الجبناء 20شوال 1440 هجرية الموافق 24 يونيو 2019م