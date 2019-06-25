شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تصريح مثير لوزير الدفاع الامريكي حول الحرب مع ايران صدر قبل قليل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وكالة اسبوتيك الروسية ان وزير الدفاع الامريكي بالإنابة مارك إسبر قال : إن أمريكا تحاول إغلاق الباب أمام الصراع وفتح الباب أمام الدبلوماسية مع إيران.

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