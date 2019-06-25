شكرا لقرائتكم خبر عن ماهو السؤال الذي طرحه الرئيس هادي على مراسل قناة العربية "محمد العرب " عندما التقى به اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الاعلامي المشهور مراسل قناتي العربية والحدث صورة له على حسابه بموقع تويتر اثناء زيارته للرئيس عبدربه منصور هادي وغرد العرب سألني ما تعريف الوقاحة الجبانة قلت: ان تتجاوز على الرئيس هادي وأفراد أسرته وانت لا تستطيع انتقاد شرطي مرور في بلد ثاني . قال:قد يكون ناصح..؟ قلت:لكل مقام مقال...ان تخاطب الرئيس والشرعية التي تحضى بدعم الجميع بأسلوب وقح فهذه قلة أدب وليس نصيحة... يا عرب لا تثقلوا على الكرام..



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