شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : الكشف عن مصير مديرامن محافظة اب اللواء عبد الحافظ السقاف بعد انباء عن تصفيته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة لـ ""الخليج 365"" ان اللواء عبد الحافظ السقاف يتواجد حاليا بالعاصمة صنعاء ولم يكن متواجد بمدينة اب يوم امس اثناء المعارك التي دارات بين مسلحين حوثيين انتهت بمقتل وكيل محافظة اب

وكانت مواقع اخبارية قد قالت ان مصير اللواء عبد الحافظ السقاف وعشرات الضباط والأفراد مازال مجهولاً، بعد يوم من الأحداث الأمنية التي شهدتها الليلة الماضية مدينة إب، (وسط اليمن).

وحسب مصادر استندت اليها تلك المواقع اختفاء السقاف ونحو 20 ضابط وجندي من المقربين له وانقطاع التواصل بهم منذ مساء أمس.

وأن اختفاء السقاف جاء بالتزامن مع وصول قوات من الأمن الوقائي الحوثية للمدينة عقب الأحداث التي شهدتها المدينة”.

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مصادر أخرى كانت تحدثت عن لجوء السقاف إلى مجاميع مسلحة موالية له في مناطق العود شرق إب، حيث مسقط رأسه.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه مصادر أمنية، عن قرار إقالة غير معلن للسقاف من منصبه وتعيين قيادي حوثي بديلاً عنه.

وقالت تلك المصادر”إن المليشيا عينت قيادي يُدعى “عزيز جراب أبو طارق” لإدارة أمن المحافظة بديلا عن السقاف الذي اصطدم بالقيادات الحوثية الكبرى نتيجة مساعيه لإنهاء الأدوار الأمنية للمشرفين الحوثيين في المحافظة”.

وشهدت مدينة إب، يوم أمس الاثنين، أحداث أمنية كبيرة أودت بحياة وكيل محافظة وإصابة عدد من مرافقيه ومواجهات مسلحة استمرت لساعات في عدد من أحياء مدينة إب.

وفي السياق ذاته كشف القيادي المؤتمري كمال الخوداني يوم أمس في تغريدة على حسابه بتوتير عن مساع حوثية لتصفية السقاف مؤكدا ان مايحدث في مدينة إب هو الهف من ذلك

وأشار الخوداني إلى ان مايتعرض له السقاف ليست المرة الاولى وسبق ان تعرض لمحاولات عدة لتصفيته من قبل الحوثيين