شكرا لقرائتكم خبر عن سعوديون يبحثون عن الراتب ويشعلون مواقع التواصل في المملكة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شغلت كلمة “الراتب” اهتمام العديد من المواطنين السعوديين، خلال الفترة الماضية، وكان آخرها أمس الأحد.

ظل هاشتاغ #الراتب من أكثر الموضوعات الرائجة على “تويتر”، وذلك وسط ترقب المواطنين السعوديين لإيداع الراتب الأول بعد عيد الفطر المبارك، بعد ما يقرب 72 ساعة، إذ من المقرر أن يتم الإيداع في الساعات الأولى من يوم الخميس.

وبحسب صحيفة “المواطن” السعودية، فإن هذا الراتب تحديدا، انتظره المواطنون طويلا، إذ يأتي بعد شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، كما أنه يتزامن مع بداية فصل الصيف، حيث ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك الكهرباء، ورغبة البعض في السفر إلى الخارج خلال موسم العطلات.

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وعبر سعوديون من خلال هاشتاغ الراتب عن اشتياقهم الشديد لقبض الراتب ناشرين صور ومقاطع ساخرة للبحث عن الراتب.

ويتم إيداع الراتب في السعودية، في اليوم الـ 27 من كل شهر ميلادي، ويتم تقديم الموعد ليوم واحد أو تأخيره ليوم واحد، في حال تصادف موعد الإيداع مع الإجازة الأسبوعية أو مع إجازة رسمية.

وتشهد الأيام الأخيرة من كل شهر والأيام الأولى من الشهر الميلادي، الذي يليه إيداع العديد من الدفعات النقدية في حسابات المواطنين بحسب نوعية البرامج التي يستفيدون بها.

وقبل أن يتم إيداع الراتب في يوم 27، يتم إيداع راتب التقاعد قبل يومين، أما موعد إيداع راتب ساند لمستفيدي التأمينات فيتم في بداية الشهر الميلادي، في حين يتم إيداع رواتب التأهيل الشامل والأسر الحاضنة يوم 26 من الشهر الميلادي.

