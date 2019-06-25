شكرا لقرائتكم خبر عن ”هاني بن بريك” في تصريح مثير ومفاجئ : نحن مع وحدة اليمن وسلامة أراضيه! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خرج نائب رئيس مايسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي ، هاني بن بريك، بتصريح مثير ومفاجئ عن وحدة اليمن وسلامة أراضيه.

وقال بن في تغريدة على تويتر، رصدها محرر”المشهد اليمني”: نحن ضد تقسيم اليمن لابد يفهم الجميع هذا ومع سلامة أراضيه وضد سيطرة إيران وأذنابها عليه سواء الذنب الحوثي أو الإخونجي الإرهابي”.

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وعاد للجدل مرة أخرى بالقول :”افهم الذي مش راضي تفهم الجنوب دولة دخلت في وحدة مع اليمن وفشلت هذه الوحدة”.

مضيفاً: قرار وإرادة الشعب الجنوبي حدده الجنوبيون، وليس مهابيل الإخونج ومرتزقتهم .

وبن بريك مطلوب للتحقيق من قبل السلطات اليمنية بتهمة الخيانة والسعي لتقسيم الوطن عبر مشاريع انفصالية مدعومة من جهات خارجية.

