”هاني بن بريك” في تصريح مثير ومفاجئ : نحن مع وحدة اليمن وسلامة أراضيه!

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عدن - ياسمين التهامي - خرج نائب رئيس مايسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي ، هاني بن بريك، بتصريح مثير ومفاجئ عن وحدة اليمن وسلامة أراضيه.
وقال بن في تغريدة على تويتر، رصدها محرر”المشهد اليمني”: نحن ضد تقسيم اليمن لابد يفهم الجميع هذا ومع سلامة أراضيه وضد سيطرة إيران وأذنابها عليه سواء الذنب الحوثي أو الإخونجي الإرهابي”.
وعاد للجدل مرة أخرى بالقول :”افهم الذي مش راضي تفهم الجنوب دولة دخلت في وحدة مع اليمن وفشلت هذه الوحدة”.
مضيفاً: قرار وإرادة الشعب الجنوبي حدده الجنوبيون، وليس مهابيل الإخونج ومرتزقتهم .
وبن بريك مطلوب للتحقيق من قبل السلطات اليمنية بتهمة الخيانة والسعي لتقسيم الوطن عبر مشاريع انفصالية مدعومة من جهات خارجية.
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