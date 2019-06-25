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أمير سعودي يكشف أسباب لقاءاته مع قيادات اسرائيلية ويفضح إيران بتورطها في أعمال إرهابية بالمملكة

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عدن - ياسمين التهامي - كشف رئيس الاستخبارات العامة الأسبق الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعودعن تورط إيران في هجمات استهدفت السعودية من بينها تفجير مجمّع سكني للأميركيين في الخُبر في العام 1996 

وتطرق رئيس الاستخبارات العامة السعودية الأسبق الى الغزو العراقي للكويت العام 1990 وتداعياته، والى الدور السعودي في دعم المقاومة وتحرير الكويت.

 وعن سبب مصافحته شخصيات إسرائيلية في منتديات عالمية، يوضح الأمير تركي الفيصل أنه أراد من ذلك إيصال رسالة بأن حلّ النزاع العربي الإسرائيلي لن يتحقق إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية.

جاء ذلك في الحلقة الرابعة مع “الذاكرة السياسية”.
 

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