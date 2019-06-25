”أبو ظبي”تمنح فنان يمني راتب شهري بعد انقطاع راتبه التقاعدي

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عدن - ياسمين التهامي - قررت قناة ابوظبي منح فنان يمني قدير راتبا شهريا بعد انقطاع معاشه التقاعدي . وقال الاعلامي ياسر عبدالله رئيس تحرير برنامج “اليمن في اسبوع قرار القناة من خلال تغريدة على حسابه بتويتر وغرد :”أعلم أن الأوضاع السياسية متوترة في بعض المحافظات.. لكن ذلك يجب أن لا يدفعنا إلى إهمال المبدعين كعملاق الفكاهة الغنائية والمونولج العدني فؤاد الشريف الذي يعاني الوحدة والمرض وكبر السن وانقطاع راتبه التقاعدي ..ومن هنا تتكفل قناة أبوظبي بصرف راتب شهري متواصل للمبدع ..تقديرا له”.



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