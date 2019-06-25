شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس هادي يلتقي محمد العرب ويخاطبه..ما تعريف الوقاحة الجبانة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الاعلامي المشهور مراسل قناتي العربية والحدث صورة له على حسابه بموقع تويتر اثناء زيارته للرئيس عبدربه منصور هادي

وغرد العرب سألني ما تعريف الوقاحة الجبانة قلت: ان تتجاوز على الرئيس هادي وأفراد أسرته وانت لا تستطيع انتقاد شرطي مرور في بلد ثاني . قال:قد يكون ناصح..؟

قلت:لكل مقام مقال...ان تخاطب الرئيس والشرعية التي تحضى بدعم الجميع بأسلوب وقح فهذه قلة أدب وليس نصيحة... يا عرب لا تثقلوا على الكرام..