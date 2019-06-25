شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة: مواطن يفضح يفضح أدوات الإمارات ..هذا ماحدث في شبوة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فضح مواطن يافعي يقطن بمحافظة شبوة يدعى ابراهيم الكلدي بما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا.

وقال الكلدي كنت حاضرا يوم أمس في مظاهرات شبوة لا صحة لبعض الصور التي تم تداولها يوم أمس والتي توحي للكثرة في شارع المطار ، وبأن المظاهرة يوم أمس كانت بالقرب من جولة النصب الأثرية، وبأن المظاهرة سلمية وتم حمايتها من قوات النخبة والأمن .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد صورة: مواطن يفضح يفضح أدوات الإمارات ..هذا ماحدث في شبوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.