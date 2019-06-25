شكرا لقرائتكم خبر عن الريال اليمني يتهاوى امام العملات الاجنبية بفعل السوق السوداء وهذه اخر الاسعار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الريال السعودي (شراء) 148 - 148.5 البيع 148.8 - 149 Advertisements الدولار الامريكي (شراء) 561 - 564 البيع 567 - 565

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