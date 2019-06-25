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الريال اليمني يتهاوى امام العملات الاجنبية بفعل السوق السوداء وهذه اخر الاسعار

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عدن - ياسمين التهامي - الريال السعودي 

(شراء)

148 - 148.5

البيع 

148.8 - 149

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الدولار الامريكي

(شراء)

561 - 564

البيع 

567 - 565

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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