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عدن - ياسمين التهامي - مواطنون ينقذون فتاة من الاختطاف في اللحظات الاخيرة.. وجنبية والدها وجدت مستقر لها!!

الميثاق نيوز - صنعاء - أفادت مصادر محلية في العاصمة صنعاء أن عصابة كانت تستقل سيارة تاكسي حاولت اختطاف فتاة، أثناء مرورها الساعة السابعة والنصف مساءً مقابل مزن الحياة في الجهة المقابلة للمقبرة في شارع بينون بمديرية السبعين بصنعاء.

وأضافت المصادر أنه صادف محاولة اختطاف الفتاة مرور مجموعة من المواطنين على متن سيارة نوع “صالون”، حيث شاهدوا العصابة وهي تحاول اختطاف الفتاة، وبادروا باعتراض سيارة العصابة أثناء محاولة العصابة الهروب من المواطنين.

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وأكدت المصادر أن المواطنين تمكنوا من القبض على أفراد العصابة بعد الاشتباك معهم بالسلاح الأبيض، وكبلوهم بالحبال، وسلموهم لوالد الفتاة، الذي بدوره لم يتمالك نفسه من الغضب وباشر بطعن أحد أفراد العصابة بالجنبية، قبل أن يتم نقل البقية لمركز الشرطة القريب من المنطقة.

وأبدى مواطنين تخوفهم من قيام القائمين على مركز الشرطة الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، بالإفراج على أفراد العصابة بعد تسليمهم من قبل المواطنين ، كما حدث في عمليات مشابهة، حيث أفرجت المليشيا عن عصابات وتسترت على كثير من الجرائم والانتهاكات التي حدثت في مناطق سيطرتها.