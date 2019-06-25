وسط تجاهل حكومة المرتزقة.. حمى الضنك يفتك بالمساجين في لحج

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – لحج

اكدت مصادر محلية في محافظة لحج أنّ عددا من السجناء في سجن أمن شرطة مديرية تبن لحج قد أصيبوا بمرض حمى الضنك وسط صمت الجهات المعنية في حكومة المرتزقة.

وكشفت المصادر عن تفاقم المشاكل الصحية الذي يعاني منه السجناء في لحج جراء ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة.

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مشيرين الى تعرض 6 من السجناء لحمى الضنك في اقل من 48 ساعة.

ويعتبر مرض حمى الضنك من الأمراض المنتشرة في محافظة لحج حتى أصبح من أخطر الأمراض الوبائية المستوطنة في المحافظة وأدى إلى وفاة العديد من المواطنين خلال السنوات الماضية.

وتنتشر حمى الضنك في أغلب مديريات لحج على رأسها مديرية الحوطة وتبن لحج.