حضرموت.. تعيين مدير للمركز الوطني لنقل الدم في الوادي

أصدر وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري تعميما لقرار الأخ الدكتور ناصر محسن باعوم وزير الصحة العامة والسكان رقم (39/5) لسنة 2019م المحرر بتاريخ 18 من شهر يونيو 2019م القاضي بتعيين الأخ / هاني شفيق سالم عبيد بازهير / مديرا للمركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه بوادي حضرموت والصحراء. وبحسب مصادر رسمية، ألزم التعميم الموجه إلى مدراء عموم مديريات الوادي والصحراء ومدراء عموم مكاتب فروع الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح والأجهزة الحكومية بالوادي والصحراء ألزمهم بالاطلاع على القرار واعتماده.

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