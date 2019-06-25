محافظة مأرب تشهد ارتفاعاً غير مسبوق في درجة الحرارة

تشهد محافظة مأرب ارتفاعاً غير مسبوق في درجة الحرارة يضاعف سوءها الانقطاع المتكرر للكهرباء ولساعات طويلة في اليوم والليلة.

المشكلة، وفق مؤسسة الكهرباء، سببها "تلاعب المسؤولين عن النفط بالكميات المخصصة للكهرباء وصرفها لقطاعات وجهات أخرى يحصلون من خلالها على مكاسب أكبر، غير مكترثين للمعاناة التي تلحق بالمواطنين جراء انقطاع الكهرباء خاصة مع دخول موسم الحر".

وطالب ناشطون السلطات المحلية بإعادة النظر في وضع الكهرباء التي تصل إطفاءاتها لـ8 ساعات خلال النهار.

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وأوضح مدير المحطة الكهربائية في مأرب عبدالهادي جابر الشبواني، أن ما تشهده المحافظة من انقطاع متواصل للتيار الكهربائي يأتي نتيجة الازدياد الكبير في حرارة الجو المرتفعة، مؤكداً أن الارتفاع في درجة الحرارة سبَّبَ في انخفاض الطاقة المولدة.

وأوضح أن المولِّد الذي ينتج قدرة واحد ميجا في حالة الأجواء الطبيعية، يشهد انخفاضاً كبيراً من حيث القدرة على الإنتاج خلال هذه الفترة.

وأضاف الشبواني، إن السبب الآخر لإطفاء الكهرباء انخفاض الإنتاج في شركة صافر لمادة الديزل، بحيث أنه تم رفد المحطات بنسبة 80% من احتياج المحطات، الأمر الآخر الذي نتج عنه إطفاء متواصل للتيار الكهربائي داخل وخارج المدينة.