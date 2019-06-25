رئيس الوزراء الصومالي يجري محادثات مع سلطات ولاية غالمدغ

وصل وفد رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خير إلى دوساماريب ، العاصمة الإدارية لولاية غالمدغ الإقليمية.
وانضم رئيس الوزراء إلى وزير الداخلية عبدي محمد صبري لإجراء محادثات مع قادة ولاية غالمدغ على الرغم من غياب زعيم إقليمي ، أحمد جيل حاف ، الذي غادر المدينة يوم الأحد.
وتؤكد المصادر أن رئيس الوزراء يدفع السلطات المحلية إلى إجراء الانتخابات الرئاسية لولاية غالمدغ الشهر المقبل بعد انتهاء فترة ولاية حارف ، في 4 يوليو.
وغيّر الرئيس حاف ، الذي عارض الانتخابات المقررة في يوليو / تموز ، رأيه ودعا الحكومة الفيدرالية إلى التخطيط لجهود الانتخابات والمصالحة في بيان صحفي صادر عن مكتبه صدر يوم الاثنين.
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