رئيس الوزراء الصومالي يجري محادثات مع سلطات ولاية غالمدغ

وصل وفد رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خير إلى دوساماريب ، العاصمة الإدارية لولاية غالمدغ الإقليمية.

وانضم رئيس الوزراء إلى وزير الداخلية عبدي محمد صبري لإجراء محادثات مع قادة ولاية غالمدغ على الرغم من غياب زعيم إقليمي ، أحمد جيل حاف ، الذي غادر المدينة يوم الأحد.

وتؤكد المصادر أن رئيس الوزراء يدفع السلطات المحلية إلى إجراء الانتخابات الرئاسية لولاية غالمدغ الشهر المقبل بعد انتهاء فترة ولاية حارف ، في 4 يوليو.

وغيّر الرئيس حاف ، الذي عارض الانتخابات المقررة في يوليو / تموز ، رأيه ودعا الحكومة الفيدرالية إلى التخطيط لجهود الانتخابات والمصالحة في بيان صحفي صادر عن مكتبه صدر يوم الاثنين.