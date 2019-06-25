أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الثلاثاء، الموافق 25 يونيو/ حزيران 2019م، وهي كالتالي: مقتل وجرح 30 حوثيا بنيران الجيش في تعز خلال الساعات الماضية

https://www.alyamanalaraby. com/398608 العمالقة تكسر محاولة تسلل لمليشيا الحـوثي شمال بيت مغاري بمديرية حيس

https://www.alyamanalaraby. com/398614 حملة دولية لتجريد توكل كرمان من جائزة نوبل للسلام

https://www.alyamanalaraby. com/398623 توزيع مئات السلال الغذائية على النازحين في حضرموت والحديدة

https://www.alyamanalaraby. com/398637 قتلى وجرحى من الحوثيين بنيران الجيش الوطني في تعز

https://www.alyamanalaraby. com/398638 تباين بأسعار الفواكه والخضروات واللحوم في مأرب

https://www.alyamanalaraby. com/398642 أسعار الخضروات والفواكه بصنعاء تشهد ارتفاعاً

https://www.alyamanalaraby. com/398643 قائمة بأسعار الخضروات والفواكه والأسماك بالمكلا

https://www.alyamanalaraby. com/398644 صحيفة إماراتية: على طهران أن تتوقف عن التصعيد ودعمها للحوثيين

https://www.alyamanalaraby. com/398648 ماذا قالت الخارجية الأمريكية عن هجوم الحوثي على مطار أبها الدولي؟

https://www.alyamanalaraby. com/398662 Advertisements إصابة 3 جراء قصف حوثي مُكثف على أحياء تعز

https://www.alyamanalaraby. com/398672 مليشيا الحوثي الإيرانية تلجأ إلى جباية الأموال للتغطية على أزمة النفط

https://www.alyamanalaraby. com/398674 قائد عسكري: توجيهات صدرت بتحرير محافظة إب المجاورة للضالع

https://www.alyamanalaraby. com/398676 رئيسا الانتقالي بشبوة وحضرموت يزوران قيادات نخبة شبوة

https://www.alyamanalaraby. com/398680 الزنداني يبحث مع مدير معهد الادارة التقنية والمعلومات بالرياض التعاون الثنائي

https://www.alyamanalaraby. com/398685 رئيس جامعة سيئون يكلف "العفاري" مساعد للأمين العام بالجامعة

https://www.alyamanalaraby. com/398691 عاجل.. طيران التحالف يُحلق في أجواء صنعاء

https://www.alyamanalaraby. com/398700 عاجل.. نجاة سائق تاكسي من موت محتم إثر حادث مروري بالمكلا

https://www.alyamanalaraby. com/398704 تعرف على الطقس المتوقع اليوم الثلاثاء في المحافظات

https://www.alyamanalaraby. com/398708 مصرع 5 عناصر من القاعدة في غارات جوية بالبيضاء.. وهذه الأسماء

https://www.alyamanalaraby. com/398709

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