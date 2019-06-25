أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

مقتل وجرح 30 حوثيا بنيران الجيش في تعز خلال الساعات الماضية
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العمالقة تكسر محاولة تسلل لمليشيا الحـوثي شمال بيت مغاري بمديرية حيس
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حملة دولية لتجريد توكل كرمان من جائزة نوبل للسلام
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توزيع مئات السلال الغذائية على النازحين في حضرموت والحديدة
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قتلى وجرحى من الحوثيين بنيران الجيش الوطني في تعز
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تباين بأسعار الفواكه والخضروات واللحوم في مأرب
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أسعار الخضروات والفواكه بصنعاء تشهد ارتفاعاً
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قائمة بأسعار الخضروات والفواكه والأسماك بالمكلا
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صحيفة إماراتية: على طهران أن تتوقف عن التصعيد ودعمها للحوثيين
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ماذا قالت الخارجية الأمريكية عن هجوم الحوثي على مطار أبها الدولي؟
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إصابة 3 جراء قصف حوثي مُكثف على أحياء تعز
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مليشيا الحوثي الإيرانية تلجأ إلى جباية الأموال للتغطية على أزمة النفط
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قائد عسكري: توجيهات صدرت بتحرير محافظة إب المجاورة للضالع
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رئيسا الانتقالي بشبوة وحضرموت يزوران قيادات نخبة شبوة
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الزنداني يبحث مع مدير معهد الادارة التقنية والمعلومات بالرياض التعاون الثنائي
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رئيس جامعة سيئون يكلف "العفاري" مساعد للأمين العام بالجامعة
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عاجل.. طيران التحالف يُحلق في أجواء صنعاء
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عاجل.. نجاة سائق تاكسي من موت محتم إثر حادث مروري بالمكلا
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تعرف على الطقس المتوقع اليوم الثلاثاء في المحافظات
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مصرع 5 عناصر من القاعدة في غارات جوية بالبيضاء.. وهذه الأسماء
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