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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الثلاثاء، الموافق 25 يونيو/ حزيران 2019م، وهي كالتالي: 

 مقتل وجرح 30 حوثيا بنيران الجيش في تعز خلال الساعات الماضية
https://www.alyamanalaraby.com/398608

 العمالقة تكسر محاولة تسلل لمليشيا الحـوثي شمال بيت مغاري بمديرية حيس
https://www.alyamanalaraby.com/398614

 حملة دولية لتجريد توكل كرمان من جائزة نوبل للسلام
https://www.alyamanalaraby.com/398623

 توزيع مئات السلال الغذائية على النازحين في حضرموت والحديدة
https://www.alyamanalaraby.com/398637

 قتلى وجرحى من الحوثيين بنيران الجيش الوطني في تعز
https://www.alyamanalaraby.com/398638

 تباين بأسعار الفواكه والخضروات واللحوم في مأرب
https://www.alyamanalaraby.com/398642

 أسعار الخضروات والفواكه بصنعاء تشهد ارتفاعاً
https://www.alyamanalaraby.com/398643

 قائمة بأسعار الخضروات والفواكه والأسماك بالمكلا
https://www.alyamanalaraby.com/398644

 صحيفة إماراتية: على طهران أن تتوقف عن التصعيد ودعمها للحوثيين
https://www.alyamanalaraby.com/398648

 ماذا قالت الخارجية الأمريكية عن هجوم الحوثي على مطار أبها الدولي؟
https://www.alyamanalaraby.com/398662

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 إصابة 3 جراء قصف حوثي مُكثف على أحياء تعز
https://www.alyamanalaraby.com/398672

 مليشيا الحوثي الإيرانية تلجأ إلى جباية الأموال للتغطية على أزمة النفط
https://www.alyamanalaraby.com/398674

 قائد عسكري: توجيهات صدرت بتحرير محافظة إب المجاورة للضالع
https://www.alyamanalaraby.com/398676

 رئيسا الانتقالي بشبوة وحضرموت يزوران قيادات نخبة شبوة
https://www.alyamanalaraby.com/398680

 الزنداني يبحث مع مدير معهد الادارة التقنية والمعلومات بالرياض التعاون الثنائي
https://www.alyamanalaraby.com/398685

 رئيس جامعة سيئون يكلف "العفاري" مساعد للأمين العام بالجامعة
https://www.alyamanalaraby.com/398691

 عاجل.. طيران التحالف يُحلق في أجواء صنعاء
https://www.alyamanalaraby.com/398700

 عاجل.. نجاة سائق تاكسي من موت محتم إثر حادث مروري بالمكلا
https://www.alyamanalaraby.com/398704

 تعرف على الطقس المتوقع اليوم الثلاثاء في المحافظات
https://www.alyamanalaraby.com/398708

  مصرع 5 عناصر من القاعدة في غارات جوية بالبيضاء.. وهذه الأسماء
https://www.alyamanalaraby.com/398709

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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