نقابة النفط بعدن تهدد حكومة المرتزقة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

اصدرت نقابة عمال وموظفي شركة النفط اليمنية فرع عدن، الاثنين، بيانا هاما بخصوص التجاوزات القانونية التي تقوم بها شركة مصافي عدن.

وقال البيان أن قيادة شركة مصافي عدن، تسعى للخروج عن نطاق العمل المؤسسي وتستثمر ذلك في الكسب الغير مشروع المخالف للقانون ، مشيرة الى ان المصافي بذلك تضر بالصالح العام وبمصالح شركة النفط اليمنية.

وقال البيان “انطلاقا من المسؤولية التي على عاتقنا واستشعارا بخطورة ماتقوم به شركة مصافي عدن، الوطنية بدلا من التركيز على استكمال اصلاح محطة الكهرباء فيها لاستعادة العمل في المصفاة وممارسة مهامها وفقا لقانون انشائها، إلا انها للاسف الشديد تقوم بصرف على تركيب مساكب مستحدثة من قبل افراد يستخدمون المصفاة للسكب الخاص المخالف للقانون”.

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وطالب البيان بالوقف الفوري لعمل المساكب وازالتها من مصافي عدن تنفيذا للقانون والانظمة والزام كل شركة بمهام عملها وفقا للقانون؛ المصفاة للتكرير، والنفط للبيع والتسويق.

وأكدت النقابة منح الجهات المسؤولة أربعة أيام من تاريخ اصدار البيان لتنفيذ والزام مصافي عدن العمل بالقانون ووقف وإزالة تلك المساكب التي تضر ضررا بالغ الأهمية بالاقتصاد الوطني وفي العمل المؤسسي التكاملي بين الشركتين الوطنيتين.

وأشارت النقابة إلى انها بصدد اتخاذ الخطوات والاجراءات الأكثر فعالية من أجل حماية قانون الشركتين من خلال وقف التموين بشكل عام.

ونوهت الى ابلاغ مكاتب شركات الطيران المحلية والدولية خلال 72 ساعة من بدء الاضراب.