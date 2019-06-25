الغذاء العالمي: الحوثي منع دخول شحنة كانت ستطعم نحو 100 ألف عائلة

أكد برنامج الغذاء العالمي اليوم الثلاثاء أن مليشيات الحوثي منعت دخول شحنة كانت ستطعم نحو 100 ألف عائلة على حافة المجاعة وذلك بحسب ما أفادت "سكاى نيوز عربية" في نبأ عاجل لها .

جدير بالذكر أن برنامج الغذاء العالمي كان قد أعلن تعليق عمليات الإغاثة في اليمن بشكل جزئي؛ بسبب ممارسات المليشيات الحوثية.

وقالت مصادر إن برنامج الغذاء العالمي قرر تعليق المساعدات باليمن بشكل جزئي.

وكان ديفيد بيزلي مدير برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة قد حذر من احتمال البدء في تعليق المساعدات الغذائية في اليمن تدريجيا، بسبب تحويلها لأغراض غير المخصصة لها وغياب استقلالية العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية.

ومؤخراً، كثَّفت المنسقة الإنسانية المقيمة في اليمن ليز جراندي من لقاءاتها بقادة المليشيات الحوثية أملاً في الحصول على تعهدات بإيقاف العراقيل التي يضعها قادة الحوثيين أمام عمل برنامج الأغذية الدولية وبقية الهيئات الأممية، لكنّ جهودها باءت بالفشل.