تحرير مواقع جديدة من قبضة المليشيات في جبهة الأزارق

نفذت القوات الجنوبية عملية عسكرية نوعية خلال الساعات الماضية، ونجحت في تحرير أكثر من موقع في جبهة الأزارق شمال غرب محافظة الضالع.

وكشف مصدر عسكري أن القوات الجنوبية، شنت هجوما عنيفا في أكثر من موقع بجبهة الأزارق ، وتمكنت من تحرير مواقع عدة كانت في قبضة مليشيات الحوثي .

وقال القيادي في القوات الجنوبية محمود البتول: "تمكنت قواتنا من تحريرعدة مواقع أهمها موقع الفراشة، وموقع المصانع وموقع الأساس وما جاوره، بالإضافة إلى تحرير موقع دار الصليب بالكامل .

وأكد البتول أن القوات الجنوبية شنت هجوم عنيف خلال الساعات الماضية على مواقع مليشيات الحوثي وكبدتهم خسائر فادحة بالعتاد والأرواح .

وأوضح البتول أن القوات الجنوبية في جبهة الأزارق تتقدم يوما بعد الآخر، وتحقق انتصارات متتالية مكنتها اليوم من خوض معارك في عمق محافظة تعز المحاذية لمديرية الأزارق.