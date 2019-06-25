عاجل.. نجاة سائق تاكسي من موت محتم إثر حادث مروري بالمكلا

نجا سائق سيارة نوع "تاكسي" قبل قليل من موت محتم، إثر حادث مروري مروع بمنطقة إم بيخة بالمكلا. وقال شهود عيان "لليمن العربي"، إن سائق التاكسي اصطدم بدينة صغيرة تحمل على متنها موادا اسمنتية، تسير في الخط المعاكس. وأضاف الشهود أن سائق التاكسي علق داخل مركبته، وهرع المواطنون لإنقاذه ونقله للمستشفى بمساعدة الجنود المرابطين في نقطة إم بيخة. وبحسب الشهود فقد تم إيقاف حركة السير في إحدى الخطوط، وربط خط الذهاب والإياب في مسار واحد حتى اكتمال الإجراءات اللازمة حول الحادث.

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