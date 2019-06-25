رئيس جامعة سيئون يكلف "العفاري" مساعد للأمين العام بالجامعة

أصدر رئيس جامعة سيئون الدكتور محمد عاشور الكثيري، أمس، قرارا بشأن تكليف فهيم عبدالله صالح العفاري مساعدا للأمين العام بالجامعة وجاء نص القرار وفق الآتي: واسنادا للقرار الجمهوري بالقانون رقم(18) لعام 1995م بشأن الجامعات اليمنية وتعديلاته، وعلى القرار الجمهوري رقم (52) لعام 2017م بشأن إنشاء جامعة سيئون، وعلى القرار الجمهوري رقم (99) لعام 2017م بشان تعيين رئيس جامعة سيئون؛ وبناء على ترشيح الأمين العام بمذكرته المحررة 23 / 6 / 2019م ولما تقتضيه مصلحة العمل يكلف فهيم عبدالله صالح العفاري أمينا عاما مساعدا للجامعة. ويأتي نص المادة (2) وجوب العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية اعتماده وتنفيذه. صدر بديوان رئاسة جامعة سيئون.

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