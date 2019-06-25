الزنداني يبحث مع مدير معهد الادارة التقنية والمعلومات بالرياض التعاون الثنائي

بحث سفير اليمن لدى المملكة العربية السعودية الدكتور شائع الزنداني ، اليوم ، مع مدير معهد الادارة العامة للتقنية والمعلومات بالرياض الدكتور مشبب القحطاني ،أوجه التعاون الثنائي بين بلادنا والمعهد.
واطلع الدكتور القحطاني السفير الزنداني على أنشطة ومهام المعهد والبرامج التدريبية وتأهيل الكوادر الإدارية والتقنية ومنح الشهادات العليا في الاختصاصات الإدارية والتقنية المختلفة ورفد سوق العمل بما يحتاجه في الجانب الإداري..مرحباً بالتعاون المستقبلي بين المعهد والمؤسسات العلمية المماثلة في اليمن.
وأشاد السفير الزنداني بالمستويات العلمية المتقدمة التي يشهدها المعهد.. متمنياً لإدارة المعهد ومنتسبيه التوفيق والنجاح.
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