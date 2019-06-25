ماذا قالت الخارجية الأمريكية عن هجوم الحوثي على مطار أبها الدولي؟

استنكرت الولايات المتحدة الأمريكية الهجمات الحوثية الإرهابية على مطار أبها الدولي في السعودية والتي طالت مدنيين أبرياء.

وقال الوزير مايك بومبيو، في بيان نشرته الخارجية الامريكية على موقعها الرسمي إن "المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران شنوا هجوماً بطائرة بدون طيار على مطار أبها في المملكة العربية السعودية للمرة الثانية في أقل من أسبوعين.. وتشير التقارير الأولية إلى مقتل شخص وجرح واحد وعشرين".

وأضاف البيان، إن "هذه الهجمات المدعومة من إيران غير مقبولة، وهي أكثر استنكاراً، لأنها استهدفت المدنيين الأبرياء.. كما أنها تعرض الأمريكيين العاملين والعابرين عبر المملكة للخطر".

ودعا بومبيو الحوثيين المدعومين من إيران إلى وضع حد لهذه الهجمات المتهورة والاستفزازية نيابة عن النظام الإيراني.

كما طالب المليشيا بالانخراط بشكل بناء في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء النزاع والوفاء بالالتزامات التي تعهدوا بها في السويد.

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وقال بومبيو: "يسعى البعض لتصوير الصراع اليمني على أنه حرب أهلية معزولة، دون وجود اعتداء واضح.. إنه ليس كذلك.. بل إن إيران المتسبب الأول في نشر الصراع والكوارث الإنسانية".

وأضاف: "قضى النظام الإيراني سنوات في تحويل الأموال والأسلحة ودعم الحرس الثوري الإسلامي إلى الحوثيين".

وأوضح بومبيو أنه عقد اجتماعات مثمرة مع قادة المملكة العربية السعودية، مشيراً أن الولايات المتحدة أكدت أنها سوف تستمر في الوقوف مع جميع حلفائها وشركائها في المنطقة.

مؤكداً أن بلاده ستواصل السعي لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، والضغط المستمر حتى يتخلى النظام الإيراني عن العنف ويقابله بالدبلوماسية.