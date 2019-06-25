شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية توافق على الحوار مع قطر بشرط واحد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، الخميس، أنه "لا حوار مع قطر ما لم تغير سلوكها".
وأكد الجبير جمود الموقف بين الرياض والدوحة بقوله: "العلاقة مع قطر الآن كما كانت قبل شهر وكما كانت قبل عام".
وتقاطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطر، وتتهمها بدعم الإرهاب وتدخلها في شؤون دول الجوار ، وهو ما تنفيه الدوحة .
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