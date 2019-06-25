شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. إعلامية سعودية تغضب متابعيها بمقطع ”جريء“ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أثارت الإعلامية السعودية لمى سعود، غضب متابعيها على إنستغرام بمقطع فيديو وصفوه بأنه خادش للحياء العام، حيث تتحدث فيه عن دعوتها للرجال لحلق ”شعر الإبطين“.
ووجهت الإعلامية في الفيديو المتداول على نحو واسع، رسالة للرجال وبطريقة غريبة لحلق ”شعر الإبطين“ وسط استهجان ناشطين تناولها هذا الموضوع وبهذه الطريقة المباشرة.
واعتبر متابعون للإعلامية على السوشيال ميديا، أن كلامها في مثل هذه المواضيع يتنافي مع صفة الحياء التي من المفترض أن تتحلى بها المرأة، خاصة إذا كانت تنتمي للدول العربية التي لها عاداتها وتقاليدها.
يذكر أن لمى سعود هي إعلامية سعودية، كانت بداية شهرتها في عام ٢٠٠٩ عندما انضمت إلى بانورما إف إم وقدمت بعض البرامج الغنائية بالبداية ثم قدمت برامج منوعة كما قدمت كواليس جلسات وناسة ٢٠١٣ على قناة إم بي سي.
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