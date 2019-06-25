العثور على جثث متحللة في تعز

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تعز
قالت مليشيات حزب الاصلاح في محافظة تعز – وسط اليمن – ان قواتها عثرت امس الاثنين على جثث جديدة في باحة احد المنازل.
ورجحت مصادر محلية أن تكون الجثث تعود لمقاتلين تابعين لحزب الاصلاح جرى تصفيتهم في السابق.
واشارت الى ان عناصر الاصلاح عثرت على جثتين متحللتين في حوش أحد المنازل في منطقة سوق الصميل وسط المدينة.
ولم تستبعد المصادر أن تكون الجثتين من ضمن المقابر الجماعية التي يتم العثور عليها من حين لأخر في المناطق الواقعة تحت سيطرة مرتزقة العدوان، لا سيما اثر المعارك التي جرت خلال السنتين الماضيتين بين فصائل المرتزقة التابعين لحزب الاصلاح وحلفائهم السابقين من الجماعات السلفية.
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