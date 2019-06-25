شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة لكافة التربويين بمناطق سيطرة الحوثيين (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عممت وزارة التربية والتعليم، بصنعاء، والتي يديرها يحي الحوثي، شقيق زعيم المليشيا، على كافة مكاتب التربية والتعليم بالمحافظات الواقعة تحت سيطرتها بخصوص، الاعداد والتحضير لإنجاح المرحلة الثالثة من الحوافز النقدية للتربويين.

وأوضح التعميم، الذي تلقاه "المشهد اليمني" بأن الموعد المبدئي المحدد لصرف الحافز في دورته الثالثة هو يوم الـ28 من يوليو المقبل، عبر بنكي الكريمي و الأمل.

وأشار التعميم الى أن الذين استلموا مبلغ الحافز في دورته الأولى والثانية سيتم التحقق و المطابقة من واقع حافظة الدوام للأشهر اكتوبر، نوفمبر، ديسمبر، يناير، فبراير، مارس، ابريل، وسيتم الصرف لأربعة أشهر دفعة واحدة.

ونوه التعميم بأنه سيبدأ التحقق من الذين لم يتم التحقق منهم خلال الاسبوع الجاري عبر لجان ستنزل إلى المدارس وستجرى المطابقة وفقا لحافظة الدوام والبطاقة الشخصية وحضور الشخص نفسه واقرار مزاولة المهام من الإدارة المدرسية وسيتم الصرف لهم سبعة أشهر دفعة واحدة وتتولى المنظمة إبلاغ التربية بالمواعيد وأماكن التحقق (المدرسة).

وكانت منظمة اليونيسف، قالت ان الحوافز التي تصرف للمعلمين من قبلها هي حوافز نقدية لتغطية تكاليف المواصلات للمعلمين ولا تحل محل الراتب مطلقاً، وهي لـ 7 أشهر فقط وليست كما يشاع أنها لـ 10 أشهر، بواقع خمسين دولار عن كل شهر تدفع بسعر صرف شهر الاستحقاق.

وقدمت السعودية والامارات سبعون مليون دولار كحوافز نقدية للمعلمين بمناطق سيطرة الحوثيين.