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الريال اليمني يواصل التراجع وسط ارتفاع لاسعار العملات الاجنبية مع بداية اليوم الثلاثاء …اخر التحديثات

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عدن - ياسمين التهامي - شهدت أسعار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية مع بداية اليوم الثلاثاء ، تراجعاً كبيراً مع ارتفاع أسعار الدولار بمختلف المحافظات.

وكانت الأسعار كالتالي:

أسعار الشراء:,

الريال السعودي بـ 148 ريالًا

الدرهم الإماراتي بـ 151 ريالا

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الدولار الأمريكي 562 ريالًا

أسعار البيع:

الريال السعودي بـ 150ريالًا

الدرهم الإماراتي بـ 153 ريالا.

الدولار الأمريكي 568 ريالًا

مع العلم ان اسعار العملات  قابلة للتغيير في أي لحظة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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