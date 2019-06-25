شكرا لقرائتكم خبر عن أمن تعز يعثر على جثتين متحللتين في ”سوق الصميل” [صور] والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عثرت أجهزة الامن في مدينة تعز (وسط البلاد)، اليوم، على جثتين متحللتين في حوش أحد المنازل في منطقة سوق الصميل وسط المدينة.

وذكر مركز الاعلام الامني التابع لشرطة تعز، أن أجهزة الأمن فور تلقيها بلاغا بوجود جثة مدفونة في المكان المبلغ عنه باشرت تحركها، وانتقل قسم المعمل الجنائي والنيابة المختصة للمكان المشتبه به لمعاينته والتحقق من البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح المركز أنه أثناء عملية فحص المكان عثر فريق المعمل الجنائي والنيابة المختصة على رفات جثتين متحللتين دفنتا في حوش أحد المنازل بحي سوق الصميل.

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وأشار المركز إلى أنه تم انتشال الجثتين وفق الإجراءات اللازمة، ويواصل الفريق اتخاذ إجراءاته القانونية حيال ذلك.

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.