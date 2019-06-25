شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد رحلات طيران اليمنية غداً الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2019. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - “"الخليج 365"” ينشر مواعيد إقلاع رحلات طيران اليمنية غداً الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2019. وجاءت رحلات الطيران المقرر انطلاقها غداً كالتالي: رقم الرحلة: 605. خط الرحلة: القاهرة – سيئون. الإقلاع: 04:30 صباحا (توقيت القاهرة). الوصول: 09:00 صباحا. رقم الرحلة: 604. خط الرحلة: سيئون- القاهرة. الإقلاع: 10:00 صباحا. الوصول: 12:45 ظهرا . رقم الرحلة: 854. خط الرحلة: عـدن- مومباي. الإقلاع: 07:00 صباحا. Advertisements الوصول: 13:30 ظهرا . رقم الرحلة: 855. خط الرحلة: مومباي- عدن. الإقلاع : 15:00 عصرا (توقيت مومباي) الوصول: 16:30 مساء. رقم الرحلة: 601. خط الرحلة: القاهرة- عدن. الإقلاع: 08:30 صباحا (توقيت القاهرة) الوصول: 13:00 ظهرا . رقم الرحلة: 600. خط الرحلة: عدن- القاهرة. الإقلاع : 14:00 ظهرا. الوصول: 16:30 مساء.

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