شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية بريطانيا معلقاً على استهداف الحوثيين مطار (أبها): "مصدوم" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - وصف وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت الهجوم الذي نفذه الحوثيون، أمس الاحد، على مطار أبها الاقليمي بأنه “جبان وطائش”، معبراً عن إدانة بلاده مثل هذه الأفعال بالكامل.
وقال جيرمي هنت في بيان أصدره، اليوم الاثنين: “مصدوم من التقارير التي تؤكد المزيد من الهجمات الحوثية على مطار أبها الدولي، ما أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخرين”.
وأعلن التحالف العربي في بيان، أمس، عن مقتل مواطن من الجنسية السورية، واصابة 7 مدنيين آخرين اثر هجوم بطائرة مسيرة أطلقها الحوثيون على مطار أبها الاقليمي.
ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.
وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.
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