شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها.. وتصفه بأنه يأتي بالنيابة عن إيران والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أدانت الولايات المتحدة الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي من قِبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، واصفة الهجمات الحوثية على المدنيين بأنها تأتي بالنيابة عن النظام الإيراني.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على أن هجمات مليشيا الحوثي المدعومة غير مقبولة، وأن الولايات المتحدة أكثر استنكاراً لها؛ لأنها تستهدف المدنيين.

ودعا بومبيو في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية الحوثيين المدعومين من إيران إلى إنهاء هذه الهجمات المتهورة والاستفزازية نيابة عن النظام الإيراني، والانخراط بشكل بناء في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة؛ لإنهاء النزاع والالتزام بالالتزامات التي تعهدوا بها في السويد.