شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : لاول مرة امريكا تفاجئ الجميع وتشن غارات جوية عنيفة على هذة المحافظة اليمنية (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية ان طائرة من دون طيار أمريكية استهدفت بثلاث غارات تجمعا لعناصر “القاعدة” في منطقة طياب بمديرية ذي ناعم شمال غربي محافظة البيضاء وسط اليمن.

واضافت المصادر ان خمسة من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي بينهم قيادي مصرعهم، يوم امس الاثنين، بقصف شنته طائرة من دون طيار يعتقد أنها أمريكية على محافظة البيضاء .

وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة البيضاء ان الغارات أسفرت عن مقتل خمسة هم: القيادي الخضر سالم الطيابي، عبدالرحمن الطيابي، سالم محمد الوحيشي، علي عبده الوحيشي، الملاحي.

وتنفذ طائرات درونز أمريكية بين الحين والآخر غارات على مواقع وتجمعات لعناصر تنظيمي القاعدة وداعش في محافظة البيضاء، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في مايو/أيار الماضي تنفيذ 17 غارة جوية لمكافحة الإرهاب في أربع مناطق باليمن، بينها محافظة البيضاء.