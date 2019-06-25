شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يجمعون «التفاح» لعناصرهم في «الساحل الغربي» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) في نسختها الخاضعة لسيطرة الحوثيين لقاء قبلياً ناقش ترتيبات تسيير قافلة “فواكه” لعناصرها في جبهات الساحل الغربي.

وتشتهر محافظة صعدة – معقل الحوثيين – بزراعة التفاح والرمان ويعد من أجود الأصناف في اليمن.

وأوضحت “سبأ” أن اللقاء الذي عقد في مديرية سحار الحدودية مع السعودية بحضور محافظ صعدة المعين من الحوثيين، محمد جابر عوض، أكد “استمرار صمود وثبات أبناء مديرية سحار في مواجهة ما وصف بـ”العدوان” حتى تحقيق النصر”، حسب ما أوردته الوكالة.

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وأشارت الوكالة إلى أن اللقاء ناقش ترتيبات تسيير قافلة غذائية من الفواكه للمرابطين في جبهات الساحل الغربي.

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.