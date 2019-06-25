شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي عربي : السعودية قادرة على مسح صنعاء من على الخارطة…وناشطون ردا عليه هدي الاعصاب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المحلل السياسي العراقي عماد الدين الجبوري، اليوم، أن المملكة العربية السعودية قادرة على مسح صنعاء من على الخارطة. وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “هل تستطيع السعودية مسح صنعاء من على الخارطة؟ نعم ورب الكعبة تستطيع ما الذي يمنعها من ذلك؟”. وأضاف: “رحمتها وإنسانيتها ووجود النساء والأطفال في صنعاء السعودية العظمى أمامها جرذان يضربون ويختبئون بالمجاري يهربون ليختبئوا خلف النساء والأطفال الجرذ الحوثي يقود الجرذان الجبناء”. وسخر ناشطون من دعوات السياسي العربي مطالبينه بان يهدي وينظر للواقع بعيدا عن الشطحات



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