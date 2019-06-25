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قتلى من المليشيا خلال مواجهات مع قوات الشرعية في المصلوب بالجوف

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صدت قوات الجيش الوطني المسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الإثنين، حزيران 24، 2019، هجوما حوثيا على مواقعها في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

وقالت مصادر ميدانية إن المليشيا شنت أكثر من هجوم متزامن على مواقع لقوات الشرعية في مديرية المصلوب بالمحافظة.

وأضافت المصادر أن مواجهات عنيفة بين الطرفين اندلعت إثر الهجوم الذي تم تحت غطاء مدفعي كثيف.

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وأكدت المصادر أن المواجهات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.

ولفتت إلى أن تبادلا للقصف المدفعي العنيف أعقب المواجهات التي استمرت لساعات.

وتشهد مختلف جبهات المحافظة، منذ أشهر، مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والانقلابيين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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