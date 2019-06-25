صدت قوات الجيش الوطني المسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الإثنين، حزيران 24، 2019، هجوما حوثيا على مواقعها في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.
وقالت مصادر ميدانية إن المليشيا شنت أكثر من هجوم متزامن على مواقع لقوات الشرعية في مديرية المصلوب بالمحافظة.
وأضافت المصادر أن مواجهات عنيفة بين الطرفين اندلعت إثر الهجوم الذي تم تحت غطاء مدفعي كثيف.
وأكدت المصادر أن المواجهات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.
ولفتت إلى أن تبادلا للقصف المدفعي العنيف أعقب المواجهات التي استمرت لساعات.
وتشهد مختلف جبهات المحافظة، منذ أشهر، مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والانقلابيين.
كانت هذه تفاصيل خبر قتلى من المليشيا خلال مواجهات مع قوات الشرعية في المصلوب بالجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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