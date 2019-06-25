شكرا لقرائتكم خبر عن على غرار الأردن.. المغرب يرسل مندوبًا ماليًا للمشاركة بمؤتمر البحرين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وزارة الخارجية المغربية الاثنين إن مسؤولا من وزارة الاقتصاد والمالية سيمثل البلاد في مؤتمر البحرين بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط هذا الأسبوع.

ولم تقدم وزارة الخارجية مزيدا من التفاصيل بشأن هوية المسؤول لكنها قالت إن المملكة لا تزال ملتزمة بحل الدولتين. وتظاهر الآلاف الأحد في شوارع الرباط للتعبير عن رفضهم لخطة السلام في الشرق الأوسط.

وكان الأردن قد قرر في وقت سابق المشاركة بمؤتمر البحرين، حيث سيمثله نائب وزير المالية.