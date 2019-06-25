شكرا لقرائتكم خبر عن على غرار الأردن.. المغرب يرسل مندوبًا ماليًا للمشاركة بمؤتمر البحرين والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قالت وزارة الخارجية المغربية الاثنين إن مسؤولا من وزارة الاقتصاد والمالية سيمثل البلاد في مؤتمر البحرين بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط هذا الأسبوع.
ولم تقدم وزارة الخارجية مزيدا من التفاصيل بشأن هوية المسؤول لكنها قالت إن المملكة لا تزال ملتزمة بحل الدولتين. وتظاهر الآلاف الأحد في شوارع الرباط للتعبير عن رفضهم لخطة السلام في الشرق الأوسط.
وكان الأردن قد قرر في وقت سابق المشاركة بمؤتمر البحرين، حيث سيمثله نائب وزير المالية.
كانت هذه تفاصيل خبر على غرار الأردن.. المغرب يرسل مندوبًا ماليًا للمشاركة بمؤتمر البحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.