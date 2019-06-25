شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : أمريكا تضرب إيران بشكل مباغت ردا على إسقاط طائرتها المسيرة.. وترامب يعلن الآن استهداف خامنئي (تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ردت الولايات المتحدة الأمريكية رسميا على إسقاط إيران لطائرتها الحربية الاسبوع الماضي فوق مضيق هرمز.

حيث أعلنت واشنطن قبل قليل فرض عقوبات على 8 من قادة الحرس الثوري الإيراني وتجميد أصولا إيرانيا بمليارات الدولارات.بحسب متابعة "شبكة بويمن الإخبارية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن سابقا، أنه أوقف ضربة عسكرية على إيران، قبل دقائق من تنفيذها.

وحول العقوبات، قال ترامب إنها تأتي ردا على إسقاط إيران طائرة مسيرة .. مضيفا إنها ستستهدف الزعيم الأعلى الإيراني.