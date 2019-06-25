شكرا لقرائتكم خبر عن الأكثر تداولا بالسعودية .. طفل يقطع اجتماع سعودي امريكي رفيع المستوى وولي العهد يلبي طلبه .. شاهد بالفيديو ماذا فعل ؟ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - لبى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، طلبا خاصا من طفل، كان متواجدا، أثناء تناوله الغذاء واجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو في جدة، يوم امس الاثنين.
فبعدما انتهى ابن سلمان، من تناول الغذاء مع بومبيو، في المطعم المطل على كورنيش جدة، تقدم الطفل ناحية ولي العهد السعودي، وطلب منه التقاط صورة "سيلفي" معه.
فوافق ولي العهد السعودي على طلب الطفل، والتقط الصورة معه بواسطة الهاتف الذكي للأخير، في لقطة نالت رواجا على شبكات التواصل الاجتماعي.
ومع تداول صور غداء محمد بن سلمان مع مايك بومبيو على كورنيش جدة، احتل هاشتاغ #محمد_بن_سلمان_في_كورنيش_جدة المركز الأول في قائمة الموضوعات الأكثر رواجا بين السعوديين في "تويتر"، امس الاثنين
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