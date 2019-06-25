شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة يمنية من محافظة تعز تقتحم العالمية وتحصد جوائز دولية بعبقريتها النادرة .."صور وتفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تتألق اليمنية عبقرية الكيمياء دينا المشهري في الريادة الكيميائية دون توقف ، حيث اختارت لجنة التحكيم الدورية لحماية الملكية الفكرية العالمية مسار المخترعة ا لكيميائية في ورقتها حول liver of chemistry كيمياء الكبد في يناير ٢٠١٩ ، ووصلت الى التحكيم النهائي بجدارة في مايو ٢٠١٩

وانتقلت الاسبوع الماضي من نيوزيلاند لـ تستقبلها كوريا الجنوبية كرئيسة لوفد نسائي كيميائي بعد ان ظهرت فيها قبل عامان كمشاركة في معرض سيئول الدولي للاختراعات .

وتم عرض اختراعها في البوابة الرئيسية للمعرض الدولي الكوري في مدينة جيونج الكورية في الأسبوع الثاني من يونيوا 2019 ، وحصدت فيه ايضاً على (الميدالية الذهبية للمعرض ، وجائزة الوفد الإندونيسي )

وفي مقابلة لها مع صحفية للبوسنا تقول النجاح رحلة وليس هدف .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فتاة يمنية من محافظة تعز تقتحم العالمية وتحصد جوائز دولية بعبقريتها النادرة .."صور وتفاصيل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.